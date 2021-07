Due persone arrestate per spaccio (Di lunedì 12 luglio 2021) I Carabinieri della Stazione Temporanea di Castellaneta Marina unitamente a quelli della Stazione Forestale di Castellaneta, a seguito di una mirata attività di indagine hanno arrestato un 21enne ed un 27enne del luogo per coltivazione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana a scopo non terapeutico. Gli operanti hanno effettuato una perquisizione all’interno di un capannone sito in agro di Castellaneta Marina, utilizzato dai prevenuti, ove hanno rinvenuto 13 piante di marijuana coltivate in vaso, dell’altezza di circa cm.120, nonché 80 grammi dello stesso stupefacente già essiccato e pronto allo smercio. La perquisizione è stata estesa a casa degli stessi, dove sono stati ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 12 luglio 2021) I Carabinieri della Stazione Temporanea di Castellaneta Marina unitamente a quelli della Stazione Forestale di Castellaneta, a seguito di una mirata attività di indagine hanno arrestato un 21enne ed un 27enne del luogo per coltivazione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana a scopo non terapeutico. Gli operanti hanno effettuato una perquisizione all’interno di un capannone sito in agro di Castellaneta Marina, utilizzato dai prevenuti, ove hanno rinvenuto 13 piante di marijuana coltivate in vaso, dell’altezza di circa cm.120, nonché 80 grammi dello stesso stupefacente già essiccato e pronto allo smercio. La perquisizione è stata estesa a casa degli stessi, dove sono stati ...

