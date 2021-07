Covid oggi Fvg, 17 contagi: bollettino 12 luglio (Di lunedì 12 luglio 2021) Sono 17 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 12 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Non sono stati registrati morti. “oggi in Friuli Venezia Giulia su 823 tamponi molecolari sono stati rilevati 16 nuovi contagi con una percentuale di positività del 1,94%. Sono inoltre 349 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato un solo caso (0,29%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 3”, comunica il vicegovernatore con delega alla ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 luglio 2021) Sono 17 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 122021, secondo i dati deldella regione. Non sono stati registrati morti. “in Friuli Venezia Giulia su 823 tamponi molecolari sono stati rilevati 16 nuovicon una percentuale di positività del 1,94%. Sono inoltre 349 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato un solo caso (0,29%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 3”, comunica il vicegovernatore con delega alla ...

