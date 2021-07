Clementino si tatua “O tir a gir” in onore di Lorenzo Insigne

(Di lunedì 12 luglio 2021) Il nuovoggio diIn queste ore l’Italia intera sta festeggiando la vittoria del nostro paese agli Europei 2020. Gli Azzurri hanno infatti trionfato contro l’Inghilterra, a seguito di un intenso match che ha lasciato tutti col fiato sospeso fino all’ultimo secondo. A gioire sui social è stato anche, che in particolare su L'articolo proviene da Novella 2000.

Napoli festeggia la vittoria agli Europei: la gioia di Nino D'Angelo eIl capoluogo partenopeo ha gioito soprattutto del successo dei tre azzurri che, ieri sera a Wembley, hanno innalzato ...l'aveva promesso in seguito alla messa in onda della trasmissione Notte Azzurra. E ora ci sono anche le prove: " Ho fatto una promessa e l'ho mantenuta ...Clementino è stato di parola. Il rapper napoletano aveva promesso sui social che si sarebbe tatuato la scritta "'O tir' a gir'", in omaggio al gesto tecnico preferito da Lorenzo Insigne, sul braccio i ...La vittoria italiana agli Europei è stata accolta con gioia da Nino D'Angelo e Clementino che hanno festeggiato questo grande traguardo.