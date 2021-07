Chi è Stefano Sirena di Temptation Island? Età e Instagram (Di lunedì 12 luglio 2021) Ecco tutto ciò che sappiamo su Stefano Sirena, fidanzato di Manuela Carriero e protagonista di questa edizione di Temptation Island 2021. Di seguito vi proponiamo alcune delle news che lo riguardano: dall’età, alla vita privata, Instagram e percorso nel reality. Chi è Stefano Sirena Nome e Cognome: Stefano Sirena Data di nascita: 1990Luogo di nascita: BrindisiEtà: 31 anni Altezza: 1 metro e L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 12 luglio 2021) Ecco tutto ciò che sappiamo su, fidanzato di Manuela Carriero e protagonista di questa edizione di2021. Di seguito vi proponiamo alcune delle news che lo riguardano: dall’età, alla vita privata,e percorso nel reality. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 1990Luogo di nascita: BrindisiEtà: 31 anni Altezza: 1 metro e L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

stefano_romani : RT @07Emmedi: il ministro della sanità inglese classifica la variante 'delta' come semplice influenza e quindi vuole togliere i lockdown in… - Stefano_Lupus : RT @soniabetz1: Più facile che io diventi Sindaco che l'Italia vinca gli Europei: chi l'ha detto? Come un Fassino qualsiasi ??#Gualtieri htt… - godchamet : NO ASPETTATE MA CHI È IL PADRE ??? STEFANO DE CESSO ????? - PaoloCugini : @lorusso_stefano @StampaTorino @pdnetwork @PD_Torino @EnricoLetta È bello vedere come ci sia chi prova a fare quell… - ettoremaria : @lcolda @filippomricci @TwittEuro20 @il_cappellini Stefano gioca con me. Forse ti è sfuggito. Al massimo puoi dire… -