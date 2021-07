Wembleydon | otto ore di passione

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 11 luglio 2021) Alle ore 15 in punto Londra diventerà crocevia delle passioni e delle speranze sportive di milioni di italiani, ma anche di tante suggestioni extra sportive. E’ già tutto ampiamente noto, ma quando Matteo Berrettini calpesterà l’erba di Wimbledon e i nostri undici azzurri, sei ore dopo, quella di Wembley, sarà tutta un’altra cosa. La scaramantica attesa si trasformerà in carne e sangue, in silenzi e sospiri, in speriamo, urla di gioia e comunque grazie lo stesso. Una giornata così sull’asse Roma-Londra non c’era mai stata. Gli eventi sono entrambi storici per lo sport e per gli amanti delle statistiche: mai un italiano era arrivato alla finale del torneo di tennis mondiale per eccellenza, ...