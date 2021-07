Valmontone | Maurizio Paniccia è volato in cielo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 luglio 2021) Una domenica triste, quella di oggi, 11 luglio 2021, a, per il decesso di. Un brutto male – contro il quale combatteva da tempo – ha avuto la meglio, nonostante gli sforzi per sconfiggerlo posti in essere dal malcapitato. Conosciuto e stimato da molta gente, il quarantaquattrenne si cimentò nell’agone politico, in ambito locale: in una tornata Amministrativa della Città diaveva tentato ma non raggiunto l’elezione in Consiglio comunale. R.i.p. su Il Corriere della Città.