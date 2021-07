Terrorismo, arrestato un marocchino nel Salernitano: aveva combattutto con l’Isis. Su di lui un mandato di cattura internazionale (Di domenica 11 luglio 2021) aveva combattuto in Siria prima nelle file di Al Nusra e poi nell’Isis, dove aveva ricoperto la carica di responsabile militare. Un marocchino di 29 anni è stato fermato e arrestato a Lago, in provincia di Salerno, dopo una lunga indagine che ha coinvolto AntiTerrorismo, Digos di Napoli e Salerno, Aisi e servizi segreti marocchini. Sul 29enne pendeva un mandato di cattura emesso dal procuratore generale presso la corte d’appello di Rabat, in Marocco, il 28 giugno, ed esteso poi a livello internazionale l’8 luglio scorso. L’uomo si trova ... Leggi su open.online (Di domenica 11 luglio 2021)combattuto in Siria prima nelle file di Al Nusra e poi nel, dovericoperto la carica di responsabile militare. Undi 29 anni è stato fermato ea Lago, in provincia di Salerno, dopo una lunga indagine che ha coinvolto Anti, Digos di Napoli e Salerno, Aisi e servizi segreti marocchini. Sul 29enne pendeva undiemesso dal procuratore generale presso la corte d’appello di Rabat, in Marocco, il 28 giugno, ed esteso poi a livellol’8 luglio scorso. L’uomo si trova ...

