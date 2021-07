Tennis | Wimbledon | al via la finale tra Berrettini e Djokovic

(Di domenica 11 luglio 2021) Londra, 11 lug. – (Adnkronos) – Al via sul campo centrale dell’All England Club diladei ‘Championships’ tra il romano Matteo, numero 9 del mondo e ottava testa di serie, e il serbo Novak, numero 1 del ranking Atp e del seeding. Il 34enne di Belgrado è alla caccia del 6° titolo sull’erba die del ventesimo trionfo in un torneo del Grande Slam che lo porterebbe alla pari di Roger Federer e Rafael Nadal, mentre il 25enne romano punta al primo successo in un torneo ‘major’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Coninews : BERRETTINI NELLA STORIA! ?????? Sull'erba londinese @MattBerrettini supera anche Hubert Hurkacz 6-3 6-0 6-7 6-4 e di… - Eurosport_IT : IL SOGNO CONTINUA ?????? Berrettini è in FI??NA??LE??!!! ?????????????????? #EurosportTENNIS #Wimbledon #Berrettini #tennis - WeAreTennisITA : IL GIORNO È ARRIVATO ?? ?? Il cuore di Matteo contro la rabbia di Novak: a #Wimbledon Berrettini può scolpire il suo… - giuliabastaa : RT @conlalunapiena: Io che guardo il tennis senza capirci una mazza ?? #BerrettiniDjokovic #Wimbledon - llostwolf : RT @conlalunapiena: Io che guardo il tennis senza capirci una mazza ?? #BerrettiniDjokovic #Wimbledon -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Wimbledon

15.01 Pubblico in visibilio sul Centrale! Finale da brividi nel tempio del. 15.00 I giocatori stanno entrando in campo! Sono nel tunnel di. 14.58 Il #1 ha già vinto l'Australian Open ...... proprio oggi impegnato nella finale dicon Djokovic, grande attesa per i tifosi. Ajla ... mostra subito grande passione e amore per il. Il suo esordio ufficiale, da talento in erba ...Wimbledon, Berrettini-Djokovic: la diretta della finale dalle 15. Dopo 144 edizioni, per la prima volta Matteo Berrettini porta l'Italia nella finale del torneo di tennis più famoso ...Londra, 11 lug. - Al via sul campo centrale dell'All England Club di Wimbledon la finale dei 'Championships' tra il romano Matteo Berrettini, numero 9 del mondo ...