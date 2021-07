Tempesta d' amore | anticipazioni 11 luglio | un' intesa inaspettata

(Di domenica 11 luglio 2021) Un'emergenza improvvisa al Fürstenhof favorirà un inaspettato avvicinamento tra Michael e Cornelia, come rivelano ledi oggi, domenica 11. I due, negli ultimi tempi, sono spesso a contatto da quando la governante ha deciso di provare a curare il suo tic agli occhi e ha chiesto aiuto proprio al medico al quale ha confessato dei momenti drammatici della propria esistenza legati al suo matrimonio e al difficile e controverso rapporto con suo figlio. Cornelia e Michael, oltre che nello studio medico, si ritroveranno a sorpresa seduti al pianoforte in quanto due pianisti che erano stati ingaggiati dall'hotel, non si presenteranno e Robert ...

Rosalie verrà a conoscenza che sia Max che Cornelia soffriranno molto di mal d'amore. Per ora è tutto cari amici lettori, non ci resta che tenervi aggiornati con nuove anticipazioni flash Erik, messo ...Tempesta d'amore, puntate 11-17 luglio: Michael deluso da Rosalie, Robert pensa a Cornelia. Nelle puntate della nuova settimana di Tempesta d'amore, dopo gli ultimi accadimenti, Robert troverà un vecc ...