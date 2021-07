(Di domenica 11 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Piuttosto che niente, meglio piuttosto”, la riforma della Giustizia “è un passoutile dopo mesi di nulla”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo, intervistato dal Corriere della Sera. La riforma Bonafede ora corretta dal nuovo Guardasigilli Marta Cartabia, nel 2019 “la votammo con l’impegno a riformare entro un annola giustizia civile e penale e a ridurre la durata dei processi.e Bonafede non hanno mantenuto le promesse. E oggi ci sono oltre 5 milioni di processi in arretrato, con più di 200 magistrati fuori ruolo, cioè che non fanno il loro lavoro…”. ...

Advertising

ale_dibattista : VI RICORDATE DI LUI? Mentre le ghiandole salivari di tutti i politici (dai dirigenti del M5S a Salvini, passando p… - TgLa7 : Patuanellli, M5s: Mi da più fastidio @matteorenzi che appoggia @matteosalvinimi che Salvini che appoggia Orban'. - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Salvini “Da Pd e M5s solo problemi, Governo avanti anche senza Conte” - - Italpress : Salvini “Da Pd e M5s solo problemi, Governo avanti anche senza Conte” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Piuttosto che niente, meglio piuttosto”, la riforma della Giustizia “è un passo avanti utile do… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini M5s

...come dicono i denigratori? "Rispondo alla milanese - spiega il leader leghista Matteo- ... Teme che ilfaccia saltare il banco in Parlamento? "Se hanno fatto confusione prima, figuriamoci ...Fabio Massimo Castaldo, ilha ceduto. Fatico a capire come la si possa [?] Alleanze E nel ... L'asse- Renzi contro il Reddito Matteo Renzi attacca il Reddito di cittadinanza, Matteo...Se non ci fosse, il Parlamento si fermerebbe”. Riguardo alla possibilità che il M5s o una sua parte si sfili in PRalamento, Salvini spiega: “Se hanno fatto confusione prima, figuriamoci dopo. Noi ...Il bivio, l'ennesimo, all'orizzonte. Con l'opzione scissione tornata improvvisamente d'attualita'. Il Movimento 5 Stelle si avvia ad un nuovo, duro, redde rationem in un'assemblea congiunta dei gruppi ...