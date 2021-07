Ruolo socio-sanitario per OSS, Assistenti Sociali e Sociologi. CGIL: “ottima scelta”. (Di domenica 11 luglio 2021) La Fp CGIL giudica positiva la scelta della Commissione Bilancio della Camera di approvare il Ruolo socio-sanitario per OSS, Assistenti Sociali e sociologi. “Un primo importante passo per portare a compimento il percorso di riconoscimento del Ruolo socio sanitario per operatori socio-sanitari, Assistenti Sociali e sociologi. Ora il Parlamento ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021) La Fpgiudica positiva ladella Commissione Bilancio della Camera di approvare ilper OSS,logi. “Un primo importante passo per portare a compimento il percorso di riconoscimento delper operatori-sanitari,logi. Ora il Parlamento ...

