Rimedio | «Auguri ai miei sostituti Io dovrò vedere la finale dalla BBC…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 luglio 2021) Il telecronista di Rai Sport Albertoha fatto gliai suoiper ladi stasera, rivelando dove la guarderà Albertoè arrivato fino in semicon l’Italia di Mancini, dovendosi fermare a causa del focolaio covid scoppiato nella zona media dei giornalisti a seguito della squadra. In un’intervista al Corriere della Sera, il giornalista ha fatto glia Bizzotto e Serra,suoi e di Di Gennaro per Italia-Inghilterra, e ha rivelato dove dovrà guardarla lui. «Io sto meglio, ho avuto sintomi ...