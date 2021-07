Quanti soldi ha guadagnato Novak Djokovic vincendo Wimbledon? Montepremi faraonico | battuto Berrettini

Leggi su oasport

(Di domenica 11 luglio 2021)ha vinto2021 sconfiggendo Matteoin una finale estremamente palpitante e avvincente. Il serbo si è imposto in quattro set, rimontando dopo aver ceduto il primo parziale al nostro portacolori. Il tennista italiano ha disputato una meravigliosa partita sull’erba londinese, ha tenuto testa al numero 1 del mondo e a tratti gli ha messo anche paura, non riuscendo però a trascinare la contesa alla quinta frazione. Applausi a scena aperta per il romano, sostenuto dal pubblico al suo primo atto conclusivo in uno Slam, che esce con la testa altissima e in futuro può sperare di imporsi in tornei ...