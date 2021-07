Mercato del martedì, gli ambulanti protestano: 'Con gli eventi in piazza bancarelle spaccate in due' (Di domenica 11 luglio 2021) PORTO SANT'ELPIDIO Il palco per gli eventi spacca il Mercato settimanale del martedì in centro. E proprio per martedì prossimo è fissato l'incontro dell'assessore al Commercio Emanuela Ferracuti con ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 11 luglio 2021) PORTO SANT'ELPIDIO Il palco per glispacca ilsettimanale delin centro. E proprio perprossimo è fissato l'incontro dell'assessore al Commercio Emanuela Ferracuti con ...

FIMI_IT : Nei primi sei mesi del 2021 il mercato musicale italiano non ha smesso di correre: se da un lato lo #streaming prem… - AntoVitiello : #Daramy (19) nome ancora valido per l'attacco, i contatti tra #Milan e gli agenti dell'esterno del #Copenhagen sono… - fattoquotidiano : Ciò che non fecero le bombe, ora lo farà il mercato - GB1661 : RT @busilacchi: I fatti sono argomenti testardi.Questi sono i dati #Inps sui lavoratori stagionali.Non si più essere liberisti a giorni alt… - BrunoMaggi : RT @busilacchi: I fatti sono argomenti testardi.Questi sono i dati #Inps sui lavoratori stagionali.Non si più essere liberisti a giorni alt… -