Maigne scopre improvvisamente di essere dotato dei poteri sovrannaturali del dio Thor che gli serviranno per difendere il pianeta

(Di domenica 11 luglio 2021) David Stakston e Jonas Strand Gravli in “Ragnarok”. RAGNAROK Genere: Fantasy e teen dramaRegia di Adam Prince. Con David Stakston, Jonas Strand Gravli, Gísli Örn Garðarsson, Synnøve Macody Lund, Herman Tømmeraas. Su Netflix. Tra sovrannaturale, difesa dell’ambiente e recupero di antiche tradizioni mitologiche. Ragnarok, serie danese-norvegese disponibile su Netflix in due stagioni, condensa in sé diversi livelli e dimensioni declinati nei due sottogeneri ormai prevalenti per la piattaforma streaming: l’universo del fantasy e il mondo dei teen drama, i racconti con e per adolescenti. David Stakston e Jonas Strand Gravli in “Ragnarok”. Ragnarok prende il nome del mito ...