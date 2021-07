La lettera d'amore di Wes Anderson, l'epidemia secondo il regista russo anti-Putin Kirill Serebrennikov. E due documentari: un eccidio compiuto in Ucraina e (ancora) JFK (Di domenica 11 luglio 2021) The French Dispatch è senza dubbio il film del giorno. Atteso anche perché è stato in attesa (avrebbe dovuto aprire il festival dell’anno scorso). Perché il titolo completo, The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun, esplicita fin da subito come il film sia «Una lettera d’amore nei confronti dei giornalisti, ambientata nella sede di una rivista statunitense in una città francese del XX secolo» (nelle parole del regista Wes Anderson). Tilda Swinton in THE FRENCH DISPATCH. E poi perché il cast franco-anglo-americano, che comprende Benicio del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Tilda ... Leggi su iodonna (Di domenica 11 luglio 2021) The French Dispatch è senza dubbio il film del giorno. Atteso anche perché è stato in attesa (avrebbe dovuto aprire il festival dell’anno scorso). Perché il titolo completo, The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun, esplicita fin da subito come il film sia «Unad’nei confronti dei giornalisti, ambientata nella sede di una rivista statunitense in una città francese del XX secolo» (nelle parole delWes). Tilda Swinton in THE FRENCH DISPATCH. E poi perché il cast franco-anglo-americano, che comprende Benicio del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Tilda ...

