Italia-Inghilterra | Mattarella e l’esultanza ‘come Pertini’

(Di domenica 11 luglio 2021) “Grazie, Presidente”, “Che signore, che stile!”, “, ti si vuole bene”. Il popolo del web si ‘inchina’ a Sergioche esulta al gol di Leonardo Bonucci nella finale di Euro 2020 e a molti tifosi ricorda Sandro Pertini, incontenibile nella tribuna d’onore dello stadio Bernabeu di Madrid nella finale dei Mondiali del 1982 Il video che mostracomposta del presidente della Repubblica per il gol del pareggio dell’fa il giro del web e Twitter si riempie di commenti entusiasti e di approvazione per l’eleganza entusiasta con la qualeesprime la gioia al momento del ...

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - nicolexwalls1 : RT @mcbxfalling: zayn comunque se l'Italia è 'sporcacciona', l'Inghilterra è direttamente tutta la discarica - f1nel1nexw4lls : RT @blavkburry: possesso palla 99.99999999% 0.000000001 italia inghilterra -

Un invasore di campo ha interrotto per qualche momento la finale dell' Europeo tra, intorno al 42' della ripresa. Quattro persone lo hanno raggiunto e placcato, ma solo dopo un inseguimento durato diversi secondi.Momento speciale a Wembley, nell'intervallo della finale degli Europei tra: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato Matteo Berrettini, fresco reduce dall'ultimo atto di Wimbledon, dove è stato sconfitto da Djokovic. Dopo essersi ...“Grazie, Presidente”, “Che signore, che stile!”, “Mattarella, ti si vuole bene”. Il popolo del web si ‘inchina’ a Sergio Mattarella che esulta al gol di Leonardo Bonucci nella finale di Euro 2020 e a ...Chi è l'invasore di campo durate la finale degli Europei Italia-Inghilterra. Un tifoso entra in campo e prende in giro gli steward ...