Italia-Inghilterra, gli inglesi fischiano l’inno di Mameli a Wembley (Di domenica 11 luglio 2021) Dalla “civile” Inghilterra, in fattispecie dai tifosi inglesi presenti a Wembley, piovono fischi nei confronti dell’inno di Mameli: mancano pochissimi secondi al fischio d’inizio della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra in seguito all’esecuzione degli inni. Fischiato dunque l’inno Italiano: un inno che è diventato un tema caldo negli ultimi giorni. Talmente caldo che è venuto fuori anche nella conferenza di presentazione di Gareth Southgate: lo stesso ct inglese ha affermato che non avrebbe accolto con piacere questi fischi, ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Dalla “civile”, in fattispecie dai tifosipresenti a, piovono fischi nei confronti deldi: mancano pochissimi secondi al fischio d’inizio della finale di Euro 2020 train seguito all’esecuzione degli inni. Fischiato dunqueno: un inno che è diventato un tema caldo negli ultimi giorni. Talmente caldo che è venuto fuori anche nella conferenza di presentazione di Gareth Southgate: lo stesso ct inglese ha affermato che non avrebbe accolto con piacere questi fischi, ...

