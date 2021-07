Europei 2021, meme e gif invadono i social italiani: da Papa Francesco a Orietta Berti, ecco i più divertenti (Di domenica 11 luglio 2021) C’è un’altra partita dell’Europeo e si gioca fuori dal campo: è quella social. Sì perché dopo l’affronto dell’Inghilterra con la BBC che “ha accusato l’Italia di essere avida”, i tifosi italiani stanno replicando a suon di meme e gif divertenti. Dai calciatori della Nazionale italiana versione santini fino a Cristiano Malgioglio sul trono tricolore passando per Lino Banfi e Fantozzi. C’è posto per tutti, anche per Sua Santità Papa Francesco che, sul divano, attende l’inizio della partita accanto a Queen Elizabeth. Insomma, è tutto pronto: manca solo il fischio d’inizio ma ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) C’è un’altra partita dell’Europeo e si gioca fuori dal campo: è quella. Sì perché dopo l’affronto dell’Inghilterra con la BBC che “ha accusato l’Italia di essere avida”, i tifosistanno replicando a suon die gif. Dai calciatori della Nazionale italiana versione santini fino a Cristiano Malgioglio sul trono tricolore passando per Lino Banfi e Fantozzi. C’è posto per tutti, anche per Sua Santitàche, sul divano, attende l’inizio della partita accanto a Queen Elizabeth. Insomma, è tutto pronto: manca solo il fischio d’inizio ma ad ...

Advertising

DiMarzio : #EURO2020 | #EuroFinal, brutte notizie per l'#ENG di #Southgate: #Foden non sarà disponibile contro l'Italia - matteosalvinimi : Che emozioni. Allora avevo 9 anni e festeggiai in Trentino, a Baselga di Pinè, dove stavo facendo il campo Scout es… - Gazzetta_it : La lettera degli eroi del Mundial ‘82 ai ragazzi di Mancini: 'Ci rivediamo in voi' #ItaliaInghilterra #Euro2020 - Lunanotizie : Finale Europei, colpo d'occhio a Capoportiere. è vestito di tricolore - - andreastoolbox : Southgate: 'Ce la metteremo tutta, grazie per il supporto che ci avete dato' | Sky Sport -