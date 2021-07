Covid-19 e cure con radiazioni ultraviolette, come comportarsi (Di domenica 11 luglio 2021) Se ne parla da tempo, soprattutto per chi soffre di malattie croniche della pelle e si espone ai raggi del sole o ai raggi Ultravioletti artificiali spesso necessari per affrontare al meglio la malattia cutanea. come bisogna comportarsi, in termini di possibile rischio legato a Covid-19? Un’importante risposta arriva ora dalla scienza italiana, impegnata a stabilire se il corpo umano, esposto alle radiazioni solari durante la stagione estiva o a quelle artificiali per la cura di malattie dermatologiche possa rischiare maggiormente di poter contrarre l’infezione da virus Sars-CoV-2 o di favorirne l’aggravamento. Lo dimostra ... Leggi su dilei (Di domenica 11 luglio 2021) Se ne parla da tempo, soprattutto per chi soffre di malattie croniche della pelle e si espone ai raggi del sole o ai raggi Ultravioletti artificiali spesso necessari per affrontare al meglio la malattia cutanea.bisogna, in termini di possibile rischio legato a-19? Un’importante risposta arriva ora dalla scienza italiana, impegnata a stabilire se il corpo umano, esposto allesolari durante la stagione estiva o a quelle artificiali per la cura di malattie dermatologiche possa rischiare maggiormente di poter contrarre l’infezione da virus Sars-CoV-2 o di favorirne l’aggravamento. Lo dimostra ...

repubblica : Covid, al via le cure per i minorenni bloccati a Malta. Almeno 120 gli italiani in quarantena: le norme non consent… - ladyonorato : Sono passati diversi mesi da quando negli USA è stata trasmessa questa intervista, che svela cosa è successo nella… - MaxBertoni1 : RT @valy_s: #COVID19 2 farmaci anti-artrite, il Tocilizumab e il Sarilumab vengono RACCOMANDATI da OMS come cura al COVID nei malati gravi… - ValentinaMia16 : RT @valy_s: #COVID19 2 farmaci anti-artrite, il Tocilizumab e il Sarilumab vengono RACCOMANDATI da OMS come cura al COVID nei malati gravi… - JolandaBivona : @Idealis58940514 @valy_s Sono diversi i farmaci usati dai medici che curano i pazienti covid a casa e con successo.… -