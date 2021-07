Conte leader M5s fa felice Salvini (Di domenica 11 luglio 2021) Chiaro che non lo ammetterà mai. Ma del patto appena stipulato tra Conte e Grillo il più felice è senz’altro Salvini. Perché a dirigere i Cinque stelle sarà colui che, per come si è mosso finora, per i piani che gli frullano nella mente, può rivelarsi il suo migliore alleato: l’Avvocato del popolo. Chiaro che i due non si amano: il disprezzo personale è reciproco, mai prenderebbero un caffè insieme. Eppure, all’atto pratico, l’ex premier regge il sacco del Capitano. Complica la vita a sinistra senza pretendere nulla in cambio; spinge verso destra gli equilibri di governo, anche in questo caso completamente gratis. Aiuta ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 luglio 2021) Chiaro che non lo ammetterà mai. Ma del patto appena stipulato trae Grillo il piùè senz’altro. Perché a dirigere i Cinque stelle sarà colui che, per come si è mosso finora, per i piani che gli frullano nella mente, può rivelarsi il suo migliore alleato: l’Avvocato del popolo. Chiaro che i due non si amano: il disprezzo personale è reciproco, mai prenderebbero un caffè insieme. Eppure, all’atto pratico, l’ex premier regge il sacco del Capitano. Complica la vita a sinistra senza pretendere nulla in cambio; spinge verso destra gli equilibri di governo, anche in questo caso completamente gratis. Aiuta ...

