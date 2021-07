Assoluzione definitiva per ex - sindaco di Ischia: (Di domenica 11 luglio 2021) Giuseppe Ferrandino, ora europarlamentare del Pd, accusato di corruzione è era stato assolto in primo grado Leggi su tg.la7 (Di domenica 11 luglio 2021) Giuseppe Ferrandino, ora europarlamentare del Pd, accusato di corruzione è era stato assolto in primo grado

Advertising

caterina_manzi : RT @gennaromigliore: Definitiva l’assoluzione per @giosiferrandino, già Sindaco di Ischia, Europarlamentare, amico. Un calvario lungo anni.… - gabryandi : RT @gennaromigliore: Definitiva l’assoluzione per @giosiferrandino, già Sindaco di Ischia, Europarlamentare, amico. Un calvario lungo anni.… - BottaroRosella : RT @gennaromigliore: Definitiva l’assoluzione per @giosiferrandino, già Sindaco di Ischia, Europarlamentare, amico. Un calvario lungo anni.… - Rosaria09664593 : RT @gennaromigliore: Definitiva l’assoluzione per @giosiferrandino, già Sindaco di Ischia, Europarlamentare, amico. Un calvario lungo anni.… - Fusillide : RT @gennaromigliore: Definitiva l’assoluzione per @giosiferrandino, già Sindaco di Ischia, Europarlamentare, amico. Un calvario lungo anni.… -