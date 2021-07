A Londra è un legale esperto di privacy e protezione dati «Qui top al mondo»

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 11 luglio 2021) Federico Rossi, trasferito dal 2015 nel Regno Unito. Daniel, il primo figlio, è nato in piena pandemia. Avvocato, lavora per il gruppo americano Iri Worldwide. «Fin dalla conclusione delle superiori, ho sentito dentro di me una vocazione particolare per la professione forense, senza tuttavia essermi mai affacciato prima né avendo familiari avvocati. Credo che questa vocazione sia derivata anche dal prestigio e rispetto che gode una figura come l’avvocato». Federico Rossi, 35 anni, originario di Bergamo e ora residente nel Regno Unito dal 2015, racconta così l’interesse nato per la sua professione mentre frequentava il liceo scientifico del Collegio Sant’ Alessandro, a Bergamo.