Wimbledon 2021, Djokovic: “Berrettini ha servizio e diritto tra i migliori del mondo. Sarà difficile, ma spero l’Italia vinca solo la sera…” (Di sabato 10 luglio 2021) Continua ad avvicinarsi il momento della finale di Wimbledon tra Novak Djokovic e Matteo Berrettini. Sarà la trentesima per il serbo, numero 1 del mondo, mentre si tratta della prima per il miglior giocatore italiano, che sa già di issarsi all’ottavo posto nel ranking ATP, al terzo nella Race ed è già con un posto nella storia del tennis del nostro Paese. Il serbo, ai microfoni di Sky Sport, analizza prima di tutto la partita con Shapovalov: “Era una partita molto difficile per tutti e due, ho vinto tutti i tre set, ma sono stati imprevedibili, perché secondo me lui ha iniziato molto ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) Continua ad avvicinarsi il momento della finale ditra Novake Matteola trentesima per il serbo, numero 1 del, mentre si tratta della prima per il miglior giocatore italiano, che sa già di issarsi all’ottavo posto nel ranking ATP, al terzo nella Race ed è già con un posto nella storia del tennis del nostro Paese. Il serbo, ai microfoni di Sky Sport, analizza prima di tutto la partita con Shapovalov: “Era una partita moltoper tutti e due, ho vinto tutti i tre set, ma sono stati imprevedibili, perché secondo me lui ha iniziato molto ...

