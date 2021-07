Variante Delta in Italia | il ministero della Salute | «Più vaccini e tracciamenti o aumenteranno i morti»

(Di domenica 11 luglio 2021) La circolare delavverte: bisogna accelerare cone tracciamento, altrimenti con la(destinata a salire al 70 per cento delle infezioni già in...

Advertising

RobertoBurioni : I vaccini (tutti quelli autorizzati) funzionano benissimo contro la variante Delta. Vaccinatevi alla svelta perché… - TgLa7 : #BioNtech e #Pfizer hanno sviluppato un vaccino anti #Covid19 contro la variante #Delta e vogliono verificarne pres… - SkyTG24 : Dal Regno Unito, uno dei Paesi dove la #varianteDelta è maggiormente diffusa, arriva uno studio che potrebbe aiutar… - Elena18763156 : RT @federicofubini: Comunque vada #EuroFinal, la decisione di levare tutte le restrizioni e accalcare 70mila persone a #Wembley solo per se… - Dadinoshibari : RT @DonniniMario: Variante Delta più contagiosa, ma sintomi lievi: Il naso che cola, mal di testa. Tipici del raffreddore, Mario Draghi spi… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta

in Olanda, boom di contagi: +803% in una settimana, tornano le chiusure (ma non le mascherine) SE SONO POSITIVO DOVE ALLOGGIO? L'altro quesito riguarda un tema delicato. Se contraggo ...La situazione fotografata da alcuni Paesi europei e riportata dalla circolare del ministero della Salute che lancia "l'allerta internazionale" lo conferma. Il Covid ha ripreso la sua ...Sono 32.367 i nuovi casi di coronavirus registrati in Gran Bretagna su oltre un milione di test effettuati. Lo certificano i dati diffusi alla vigilia della finale degli Europei di calcio fra Italia e ...Interessi immancabilmente alti, lo spettacolo garantito. Si gioca in uno degli stadi più belli del mondo, magari domani troppo colorato di bianco e poco d’azzurro, causa covid e variante Delta, che ha ...