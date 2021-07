Tokyo 2020 | Durant | “Vogliamo onorare la memoria di Kobe Bryant”

Leggi su sportface

(Di sabato 10 luglio 2021) “si è preso cura di noi come se fossimo dei bambini. Quando giocava, il nostro gioco era immerso nel suo DNA. Ci ha dato un’etica del lavoro. Tutti abbiamo imparato qualcosa da lui. Oggi non è più con noi.la sua, giocando con passione, con tanta energia in ogni partita”. Queste le parole di Kevin, ala dei Nets e del Dream team atteso ai Giochi di, come riporta L’Equipe. In piena preparazione olimpica, l’esterno dei Nets è tornato a parlare dell’ex giocatore dei Lakers, scomparso nel. SportFace.