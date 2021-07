Reddito di cittadinanza, persino Confindustria ignora Renzi: cade nel vuoto l’idea di un referendum abrogativo. L’unico a seguirlo è Salvini (Di sabato 10 luglio 2021) Chissà cosa si aspettava, Matteo Renzi. In fondo proporre un referendum per abolire il Reddito di cittadinanza ad un convegno di Confindustria aveva un po’ il sapore del tiro a porta vuota in uno stadio amico. Eppure è riuscito a “spararla” in tribuna. Anche dai giornali “amici”, o comunque non ostili, la proposta è stata pressoché ignorata. Il Sole 24 Ore, quotidiano di proprietà di Confindustria, non dedica alla proposta neppure una riga. Lo stesso su La Stampa della famiglia Agnelli e tutto tace pure sul Corriere della Sera di Urbano Cairo o su Il Messaggero di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Chissà cosa si aspettava, Matteo. In fondo proporre unper abolire ildiad un convegno diaveva un po’ il sapore del tiro a porta vuota in uno stadio amico. Eppure è riuscito a “spararla” in tribuna. Anche dai giornali “amici”, o comunque non ostili, la proposta è stata pressochéta. Il Sole 24 Ore, quotidiano di proprietà di, non dedica alla proposta neppure una riga. Lo stesso su La Stampa della famiglia Agnelli e tutto tace pure sul Corriere della Sera di Urbano Cairo o su Il Messaggero di ...

