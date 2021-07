Pippo Baudo, tutti i VIP che ha lanciato in televisione: da Cuccarini a Pausini, da Giorgia a Beppe Grillo (Di sabato 10 luglio 2021) Pippo Baudo, un nome che racconta l‘esperienza di 60 anni di carriera da conduttore. Parte inestimabile della storia della televisione italiana, si è conteso per anni con Mike Bongiorno il primato per la conduzione del rinomato Festival di Sanremo, fino a spodestare il presentatore statunitense. L’ottimo fiuto in fatto di talenti gli ha permesso di lanciare nel mondo dello spettacolo vari artisti, dai cantanti agli attori, dai comici alle showgirl. È il caso di Lorella Cuccarini, Barbara D’Urso, Laura Pausini, Beppe Grillo e molti altri che possono ringraziare il ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 10 luglio 2021), un nome che racconta l‘esperienza di 60 anni di carriera da conduttore. Parte inestimabile della storia dellaitaliana, si è conteso per anni con Mike Bongiorno il primato per la conduzione del rinomato Festival di Sanremo, fino a spodestare il presentatore statunitense. L’ottimo fiuto in fatto di talenti gli ha permesso di lanciare nel mondo dello spettacolo vari artisti, dai cantanti agli attori, dai comici alle showgirl. È il caso di Lorella, Barbara D’Urso, Laurae molti altri che possono ringraziare il ...

