Pioggia e calo termico | che tempo farà da lunedì 12 luglio

(Di sabato 10 luglio 2021) Fino a questo momento il protagonista indiscusso dell’estate è stato l’anticiclone africano, con un caldo a tratti opprimente su buona parte dell’Italia, intervallato solamente da veloci e localizzati breakraleschi (come per esempio quello di questi giorni al Nord). La novità che emerge dagli ultimissimi aggiornamenti, spiegano gli esperti de ILMeteo.it, riguarda una possibile prima “crisi estiva” attesa per la prossima settimana quando, da martedì 13, una profonda depressione, ricolma di piogge e grandinate, riuscirà verosimilmente a sfondare il muro anticiclonico e a dare il via a una fase instabile su alcune delle nostre regioni. Il tutto ...

Il tutto sarà accompagnato da un drasticodei valori termici con le massime che si attesteranno sui 23 - 24°C in molte città della pianura Padana: insomma un vero e proprio schiaffo all'estate. ...Da segnalare degli addensamenti nuvolosi in transito ed una modesta attività cumuliforme sulle interne della Sicilia dove non si esclude qualche isolato scroscio di. Clima caldo con picchi ...ricolma di piogge e grandinate, riuscirà verosimilmente a sfondare il muro anticiclonico e a dare il via a una fase instabile su alcune delle nostre regioni. Il tutto sarà accompagnato anche da un ...Meteo - Tanto sole nel weekend, poi una goccia fredda in arrivo sull'Italia porta maltempo diffuso con piogge e temporali e temperature in diminuzione ...