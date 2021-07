Monty Williams, il coach col tocco da papà che ha portato i Suns a due vittorie dal titolo (Di sabato 10 luglio 2021) ...dal quotidiano ABBONATI ORA A G+ Disdici quando vuoi Sei già abbonato? Accedi Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di sabato 10 luglio 2021) ...dal quotidiano ABBONATI ORA A G+ Disdici quando vuoi Sei già abbonato? Accedi Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta ...

Advertising

ElettroBI : RT @StorieASpicchi: Tutti meritiamo un coach che ci sproni come Monty Williams ha fatto stanotte con Ayton. Uno dei migliori discorsi mai s… - GruwFrequency : RT @StorieASpicchi: Tutti meritiamo un coach che ci sproni come Monty Williams ha fatto stanotte con Ayton. Uno dei migliori discorsi mai s… - il_Conte78 : RT @AroundTheGameIT: Come muovono la palla i Suns, come ruotano in difesa i Bucks. Questo il commento di coach Monty Williams nel post-gam… - AroundTheGameIT : Come muovono la palla i Suns, come ruotano in difesa i Bucks. Questo il commento di coach Monty Williams nel post-… - Ciropas72 : RT @StorieASpicchi: Tutti meritiamo un coach che ci sproni come Monty Williams ha fatto stanotte con Ayton. Uno dei migliori discorsi mai s… -