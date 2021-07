Mancini Braveheart, la Scozia tifa Italia (Di sabato 10 luglio 2021) GLASGOW (Scozia) - Dopo la Francia anche la Scozia farà il tifo per l'Italia nella finale degli Europei in programma domenica alle 21 a Wembley contro l'Inghilterra. Il giornale indipendentista ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 luglio 2021) GLASGOW () - Dopo la Francia anche lafarà il tifo per l'nella finale degli Europei in programma domenica alle 21 a Wembley contro l'Inghilterra. Il giornale indipendentista ...

Advertising

antoguerrera : Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con… - SkyTG24 : Italia-Inghilterra, Roberto Mancini come Braveheart su giornale indipendentista scozzese - Open_gol : Mancini in stile Braveheart sulla stampa scozzese alla vigilia di #InghilterraItalia - conpatr49 : RT @SkyTG24: Italia-Inghilterra, Roberto Mancini come Braveheart su giornale indipendentista scozzese - arual812 : RT @SkyTG24: Italia-Inghilterra, Roberto Mancini come Braveheart su giornale indipendentista scozzese -