“Hanno fatto una boiata”: a Quarto Grado la storia dell’intercettazione su Denise scomparsa (Di sabato 10 luglio 2021) Un’intercettazione non trascritta relativa al caso di Denise Pipitone ha mandato su tutte le furie il conduttore di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi. La trasmissione di Mediaset si sta occupando molto del caso della bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre 2004 e mai più ritrovata. Come noto, in questi ultimi mesi si sono riaccesi i riflettori sulla misteriosa sparizione, dato che l’indagine che si è arricchita di molti nuovi elementi che potrebbero aiutare a ritrovare Denise. L’intercettazione a cui fa riferimento Quarto Grado è una conversazione ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 10 luglio 2021) Un’intercettazione non trascritta relativa al caso diPipitone ha mandato su tutte le furie il conduttore di, Gianluigi Nuzzi. La trasmissione di Mediaset si sta occupando molto del caso della bambinada Mazara del Vallo il 1 settembre 2004 e mai più ritrovata. Come noto, in questi ultimi mesi si sono riaccesi i riflettori sulla misteriosa sparizione, dato che l’indagine che si è arricchita di molti nuovi elementi che potrebbero aiutare a ritrovare. L’intercettazione a cui fa riferimentoè una conversazione ...

Advertising

elenabonetti : A Genova al 50° Convegno di @GIConfindustria ho detto che con la riforma della giustizia approvata in Cdm l'Italia… - borghi_claudio : C'è di buono che lo dicono tranquillamente... Ci vogliono conquistare e l'hanno sempre fatto. Ma io mica li biasimo… - MediasetTgcom24 : Vaccini scuola, report: in 223mila tra personale non hanno fatto nemmeno una dose #scuola - zazoomblog : “Hanno fatto una boiata”: a Quarto Grado la storia dell’intercettazione su Denise scomparsa - #“Hanno #fatto… - Frasterix79 : @dianthags @ienapriski @j_gufo Concordo con il fatto che si debba sempre cercare di migliorarsi, ma non tutti hanno… -