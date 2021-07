Genoa | Shomurodov | “Roma? Non ne so nulla Sarebbe bello giocare nella Juventus”

(Di sabato 10 luglio 2021) “La? Sinceramente non so. L’interesse dellafa piacere, in futurofare lì il prossimo passomia carriera”. E’ questo il commento dell’attaccante uzbeko del, Eldor, intervistato dai media russi circa un suo possibile trasferimento alla. Il centravanti che si è messo in luce nell’ultima stagione ha invece aperto a un futuro alla. SportFace.

