**G20: Le Maire, 'su riforma tasse convinceremo membri Ue dubbiosi'** (Di sabato 10 luglio 2021) Venezia, 10 lug. - (Adnkronos) - Dell'accordo raggiunto al G20 sulla nuova architettura fiscale per le imprese e le multinazionali "ne discuteremo con gli ultimi 3 paesi europei che ancora hanno dubbi. E parlo di dubbi non di opposizione". Lo sottolinea il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire a margine del G20 Finanze in corso a Venezia, spigando di avere "letto attentamente a questi paesi l'accordo che abbiamo raggiunto" e dicendosi fiducioso che sarà possibile "alleviare le difficoltà" di chi sarà toccato dalla 'rivoluzione'. Questa "è una svolta che dovrebbe trovare uniti tutti i paesi, soprattutto quelli europei" ha concluso Le Maire, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Venezia, 10 lug. - (Adnkronos) - Dell'accordo raggiunto al G20 sulla nuova architettura fiscale per le imprese e le multinazionali "ne discuteremo con gli ultimi 3 paesi europei che ancora hanno dubbi. E parlo di dubbi non di opposizione". Lo sottolinea il ministro dell'Economia francese Bruno Lea margine del G20 Finanze in corso a Venezia, spigando di avere "letto attentamente a questi paesi l'accordo che abbiamo raggiunto" e dicendosi fiducioso che sarà possibile "alleviare le difficoltà" di chi sarà toccato dalla 'rivoluzione'. Questa "è una svolta che dovrebbe trovare uniti tutti i paesi, soprattutto quelli europei" ha concluso Le, ...

Advertising

TV7Benevento : **G20: Le Maire, 'su riforma tasse convinceremo membri Ue dubbiosi'**... - TV7Benevento : G20: Le Maire, 'un grande vertice, vicino accordo su rivoluzione fiscale'... - infoitinterno : G20: Le Maire, imposta globale multinazionali deve essere superiore al 15% - baoguiw : RT @classcnbc: G20, LE MAIRE: TROVARE OGGI ACCORDO SU TASSA GLOBALE #G20 economia a #Venezia: per il ministro francese @BrunoLeMaire non t… - acabrini : RT @classcnbc: G20, LE MAIRE: TROVARE OGGI ACCORDO SU TASSA GLOBALE #G20 economia a #Venezia: per il ministro francese @BrunoLeMaire non t… -