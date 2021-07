G20, Franco “Concorrenza fiscale non abolita ma regolata” (Di sabato 10 luglio 2021) VENEZIA (ITALPRESS) – “Per la prima volta fissiamo delle regole di tassazione per le grandi multinazionali. Innanzitutto si stabilisce che le tasse sui loro profitti, oltre il 10% del fatturato, siano redistribuite nei paesi in cui le multinazionali vendono e operano. Questo comprende tutte le grandi multinazionali, comprese quelle del digitale”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Daniele Franco, nel corso di una conferenza stampa al G20 Finanze a Venezia.“La seconda regola prevede che le multinazionali con fatturato superiore a 750 milioni di euro siano tassate con un’aliquota almeno del 15 per cento – ha proseguito Franco -. Questo dovrebbe ridurre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 luglio 2021) VENEZIA (ITALPRESS) – “Per la prima volta fissiamo delle regole di tassazione per le grandi multinazionali. Innanzitutto si stabilisce che le tasse sui loro profitti, oltre il 10% del fatturato, siano redistribuite nei paesi in cui le multinazionali vendono e operano. Questo comprende tutte le grandi multinazionali, comprese quelle del digitale”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Daniele, nel corso di una conferenza stampa al G20 Finanze a Venezia.“La seconda regola prevede che le multinazionali con fatturato superiore a 750 milioni di euro siano tassate con un’aliquota almeno del 15 per cento – ha proseguito-. Questo dovrebbe ridurre ...

