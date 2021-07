Europei | Kane | Chiellini - Bonucci fantastici | ma vinciamo noi

(Di sabato 10 luglio 2021) "sono due difensori, con grande esperienza in partita importante, ma non sarà la nostra sfida a decidere la finale". Harryconferma la grande ammirazione per i due ...

A rifornireprobabilmente non ci sarà l'infortunato Foden , ma Saka , Mount e uno Sterling che, dopo le critiche ricevute per il dubbio penalty che ha di fatto sancito l'eliminazione della ..."Bonucci e Chiellini sono tra i migliori al mondo, e lo hanno dimostrato anche in questo torneo - dice ancora- , ma domani sarà Inghilterra contro Italia. E noi tutti abbiamo una grande ...Harry Kane conferma la grande ammirazione per i due centrali italiani, ma alla vigilia della finale di Euro 2020 si dimostra molto fiducioso circa le possibilità dei Tre Leoni. "Bonucci e Chiellini ...Poco più di 24 ore e a Wembley verrà decretato il nuovo campione d'Europa. Uno status che sposterà molto anche il valore dei calciatori.