Enoteche stellate | le cantine spagnole diventano ristoranti e conquistano la Guida Michelin

Advertising

ReporterGourmet : Cucina stellata nelle cantine, perché no? Quello che potrebbe sembrare un semplice fenomeno di tendenza è in realtà… -

Ultime Notizie dalla rete : Enoteche stellate

Reporter Gourmet

Ecco sette indirizzi da non perdere per degustare le specialità della zona: dalle marmellate a colazione, ai canerderli fino al manzo, agli ortaggi e ...A Il Palagio, ristorante stellato del Four Season di Firenze, va via Vito Mollica e viene sostituito da Paolo Lavezzini.