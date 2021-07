Covid oggi Piemonte, 33 contagi: bollettino 10 luglio (Di sabato 10 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 33 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 10 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non sono stati registrati morti. I nuovi casi (di cui 4 dopo test antigenico), pari allo 0,1 % di 22.580 tamponi eseguiti, di cui 18.845 antigenici. Dei 33 positivi, gli asintomatici sono 16 (48,5%). I casi sono così ripartiti: 6 screening, 17 contatti di caso, 10 con indagine in corso; per ambito: 0 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 0 scolastico, 33 popolazione generale. I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (uguale a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 33 ida coronavirus in, 102021, secondo i dati deldella regione. Da ieri non sono stati registrati morti. I nuovi casi (di cui 4 dopo test antigenico), pari allo 0,1 % di 22.580 tamponi eseguiti, di cui 18.845 antigenici. Dei 33 positivi, gli asintomatici sono 16 (48,5%). I casi sono così ripartiti: 6 screening, 17 contatti di caso, 10 con indagine in corso; per ambito: 0 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 0 scolastico, 33 popolazione generale. I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (uguale a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono ...

