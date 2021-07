Brindisi poetico a Spoleto per il lancio del Premio “I GRANDI DIALOGHI” (Di sabato 10 luglio 2021) 10 luglio 2021 Goffredo Palmerini, primo insignito per il Giornalismo, sarà presidente del Premio Spoleto, Piazza Duomo allestita a Festival dei Due Mondi.Spoleto – Il 3 luglio scorso a Spoleto – un sabato pomeriggio caldissimo non solo per la temperatura attorno ai 40 gradi, quanto soprattutto per il fervore delle proposte culturali nell’atmosfera magica del Festival firmato Monique Vaute – si è svolto l’incontro “Brindisi poetico a Spoleto”, organizzato dalla scrittrice romana Anna Manna tra poeti di varie città italiane, per l’Omaggio lirico al Festival dei Due ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 10 luglio 2021) 10 luglio 2021 Goffredo Palmerini, primo insignito per il Giornalismo, sarà presidente del, Piazza Duomo allestita a Festival dei Due Mondi.– Il 3 luglio scorso a– un sabato pomeriggio caldissimo non solo per la temperatura attorno ai 40 gradi, quanto soprattutto per il fervore delle proposte culturali nell’atmosfera magica del Festival firmato Monique Vaute – si è svolto l’incontro “”, organizzato dalla scrittrice romana Anna Manna tra poeti di varie città italiane, per l’Omaggio lirico al Festival dei Due ...

AgenziaASI : Brindisi poetico a Spoleto per il lancio del Premio “I GRANDI DIALOGHI”. Goffredo Palmerini, primo insignito per il… - Umbria_N_Web : Brindisi poetico a Spoleto per il lancio del Premio “I GRANDI DIALOGHI”. Goffredo Palmerini, primo insignito per il… - radiolaquila1 : Brindisi poetico a Spoleto per il lancio del Premio “I Grandi Dialoghi' -