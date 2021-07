Berrettini finale a Wimbledon: match in tv in chiaro, ecco il canale (Di sabato 10 luglio 2021) Matteo Berrettini in finale a Wimbledon si potrà vedere in tv in chiaro. Sicuramente una grande notizia per gli appassionati di tennis ma in generale per tutti gli sportivi che si vogliono godere una giornata ricca di sport e cominciare a tifare Berrettini nel tempo del tennis a Wimbledon. Sky Sport ha scelto di aprire a tutti la visione in tv della finale di Berrettini: “Sarà una domenica storica per lo sport italiano e siamo orgogliosi di poterla vivere e raccontare su Sky”, ha detto Stephen van Rooyen, Ceo di Sky Europe. “Siamo da sempre accanto allo ... Leggi su napolipiu (Di sabato 10 luglio 2021) Matteoinsi potrà vedere in tv in. Sicuramente una grande notizia per gli appassionati di tennis ma in generale per tutti gli sportivi che si vogliono godere una giornata ricca di sport e cominciare a tifarenel tempo del tennis a. Sky Sport ha scelto di aprire a tutti la visione in tv delladi: “Sarà una domenica storica per lo sport italiano e siamo orgogliosi di poterla vivere e raccontare su Sky”, ha detto Stephen van Rooyen, Ceo di Sky Europe. “Siamo da sempre accanto allo ...

