Ad Ercolano la prima passerella per disabili su una spiaggia libera (Di sabato 10 luglio 2021) Ercolano – È stata inaugurata ieri mattina la prima passerella per disabili su una spiaggia libera. Il progetto nasce dall'unione tra associazioni per dimostrare a tutti che l'handicap non è un limite invalicabile, bensì un'opportunità per rafforzare il senso di comunità.

