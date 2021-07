A Malta 70 ragazzini italiani bloccati con gli amici positivi: quarantena nei Covid hotel Dal 14 stop ai non vaccinati (Di sabato 10 luglio 2021) I giovani erano in vacanza sull’isola, ma non possono rientrare poiché 21 di loro sono risultati positivi. La Valletta: da mercoledì potrà entrare sull’isola solo chi avrà concluso il ciclo vaccinale. L’Ambasciata italiana: «In campo per fornire assistenza» Leggi su corriere (Di sabato 10 luglio 2021) I giovani erano in vacanza sull’isola, ma non possono rientrare poiché 21 di loro sono risultati. La Valletta: da mercoledì potrà entrare sull’isola solo chi avrà concluso il ciclo vaccinale. L’Ambasciata italiana: «In campo per fornire assistenza»

Advertising

Corriere : Bloccati in quarantena a Malta 70 ragazzini italiani. Chiuse le scuole di inglese, s... - zazoomblog : A Malta 70 ragazzini italiani bloccati con gli amici positivi: quarantena nei Covid hotel Dal 14 stop ai non vacci… - Italia_Notizie : Focolai a Malta: bloccati 70 ragazzini italiani. Dal 14 luglio chiuse tutte le scuole di lingua, stop ai non vaccin… - ArmandaGelsomin : RT @Corriere: Bloccati in quarantena a Malta 70 ragazzini italiani. Chiuse le scuole di inglese, s... - emsiclaire5 : RT @Corriere: Bloccati in quarantena a Malta 70 ragazzini italiani. Chiuse le scuole di inglese, s... -