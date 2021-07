WEC - IMSA, definita la convergenza tra Hypercar e LMDh (Di venerdì 9 luglio 2021) Dal Consiglio mondiale del Motorsport FIA è arrivata la ratifica sull'accordo raggiunto tra ACO, IMSA e FIA in merito alla convergenza tecnica da assicurare affinché i prototipi di Classe Hypercar ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 9 luglio 2021) Dal Consiglio mondiale del Motorsport FIA è arrivata la ratifica sull'accordo raggiunto tra ACO,e FIA in merito allatecnica da assicurare affinché i prototipi di Classe...

Advertising

F1inGenerale_ : Endurance | Confermata la convergenza di #LMH e #LMDh nel #WEC e in #IMSA dal 2023 - AlessandroSala1 : RT @SalaStampaF1: Ecco alcune delle importanti info, per la convergenza tra le due categoria #WEC e #IMSA - AlessandroSala1 : RT @SalaStampaF1: Ecco al convergenza, il futuro dell'Endurance avrà una luce molto interessante. Dal 2023 ci sarà una battaglia straordin… - SalaStampaF1 : Ecco al convergenza, il futuro dell'Endurance avrà una luce molto interessante. Dal 2023 ci sarà una battaglia str… - SalaStampaF1 : Ecco alcune delle importanti info, per la convergenza tra le due categoria #WEC e #IMSA -

Ultime Notizie dalla rete : WEC IMSA WEC - IMSA, definita la convergenza tra Hypercar e LMDh ... IMSA e FIA in merito alla convergenza tecnica da assicurare affinché i prototipi di Classe Hypercar possano gareggiare nel campionato IMSA e i prototipi di Classe LMDh nel WEC. Una convergenza che ...

Endurance, Bmw costruirà un suo prototipo LMDh dal 2023 Il post del boss Bmw ? La conferma di Bmw nell'Imsa e nel Mondiale Endurance è arrivata dall'account Instagram di Markus Flasch, boss del marchio Bmw M nel quale è stata incorporata la divisione ...

WEC-IMSA, definita la convergenza tra Hypercar e LMDh Autosprint.it WEC-IMSA, definita la convergenza tra Hypercar e LMDh ... i prototipi di Classe Hypercar possano gareggiare nel campionato IMSA e i prototipi di Classe LMDh nel WEC. Una convergenza che verrà tradotta in regolamento tecnico e verte su quattro ...

Endurance | Confermata la convergenza di LMH e LMDh nel WEC e in IMSA dal 2023 La FIA, l’ACO e l’IMSA hanno trova l’accordo sulla convergenza che permetterà alle LMH e alle LMDh di correre sia nel WEC che nell’IMSA dal 2023 A gennaio 2020 a Daytona venne annunciata la ...

...e FIA in merito alla convergenza tecnica da assicurare affinché i prototipi di Classe Hypercar possano gareggiare nel campionatoe i prototipi di Classe LMDh nel. Una convergenza che ...Il post del boss Bmw ? La conferma di Bmw nell'e nel Mondiale Endurance è arrivata dall'account Instagram di Markus Flasch, boss del marchio Bmw M nel quale è stata incorporata la divisione ...... i prototipi di Classe Hypercar possano gareggiare nel campionato IMSA e i prototipi di Classe LMDh nel WEC. Una convergenza che verrà tradotta in regolamento tecnico e verte su quattro ...La FIA, l’ACO e l’IMSA hanno trova l’accordo sulla convergenza che permetterà alle LMH e alle LMDh di correre sia nel WEC che nell’IMSA dal 2023 A gennaio 2020 a Daytona venne annunciata la ...