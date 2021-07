Uomini e Donne in prima serata in estate e Amici parte in anticipo: le novità sui programmi di Maria (Di venerdì 9 luglio 2021) Mentre Temptation Island va in onda con il solito successo di sempre, continuano senza sosta i casting di Amici e Uomini e Donne. E proprio su questi due programmi Mariani ci sono delle novità. Il dating show della De Filippi infatti tornerà in onda in prima serata su Canale 5 e ci terrà compagnia per qualche settimana. A partire da mercoledì 14 luglio i fedeli Mariani avranno la possibilità di rivedere le scelte del dei tronisti del 2019, proprio quelle che all’epoca furono mandate in prime time. Vedremo quindi Lorenzo Riccardi, Teresa ... Leggi su biccy (Di venerdì 9 luglio 2021) Mentre Temptation Island va in onda con il solito successo di sempre, continuano senza sosta i casting di. E proprio su questi dueni ci sono delle. Il dating show della De Filippi infatti tornerà in onda insu Canale 5 e ci terrà compagnia per qualche settimana. A partire da mercoledì 14 luglio i fedelini avranno la possibilità di rivedere le scelte del dei tronisti del 2019, proprio quelle che all’epoca furono mandate in prime time. Vedremo quindi Lorenzo Riccardi, Teresa ...

