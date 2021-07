The Witcher di Netflix Stagione 2 ha una data di uscita e nuovi video e immagini! (Di venerdì 9 luglio 2021) Era uno degli annunci più attesi del WitcherCon (considerando che non verranno annunciati nuovi videogiochi) e puntualmente non si è fatto attendere. La nuova Stagione della serie Netflix di The Witcher ha una data di uscita. The Witcher Stagione 2 debutterà sulla piattaforma streaming il 17 dicembre in una sorta di regalo di Natale anticipato per tutti i fan della saga e del Geralt interpretato da Henry Cavill. Questa seconda Stagione vedrà Geralt e Ciri finalmente insieme e ci sarà anche la possibilità ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 luglio 2021) Era uno degli annunci più attesi delCon (considerando che non verranno annunciatigiochi) e puntualmente non si è fatto attendere. La nuovadella seriedi Theha unadi. The2 debutterà sulla piattaforma streaming il 17 dicembre in una sorta di regalo di Natale anticipato per tutti i fan della saga e del Geralt interpretato da Henry Cavill. Questa secondavedrà Geralt e Ciri finalmente insieme e ci sarà anche la possibilità ...

