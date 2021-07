Spari contro i migranti, la Procura di Agrigento chiede di indagare la Guardia costiera libica (Di venerdì 9 luglio 2021) La Procura di Agrigento ha chiesto di indagare gli uomini della Guardia costiera libica dopo che la scorsa settimana hanno aperto il fuoco contro un’imbarcazione che trasportava 62 migranti a bordo, come denunciato in un video ripreso dalla ong Sea-Watch. Il Procuratore Luigi Patronaggio ha scritto alla ministra di Grazia e giustizia Marta Cartabia chiedendo per la prima volta l’autorizzazione a procedere contro uomini della Guardia costiera libica, ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 luglio 2021) Ladiha chiesto digli uomini delladopo che la scorsa settimana hanno aperto il fuocoun’imbarcazione che trasportava 62a bordo, come denunciato in un video ripreso dalla ong Sea-Watch. Iltore Luigi Patronaggio ha scritto alla ministra di Grazia e giustizia Marta Cartabiando per la prima volta l’autorizzazione a procedereuomini della, ...

