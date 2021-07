(Di venerdì 9 luglio 2021) Il caro vecchio riccio blu di casa SEGA sta tornando più veloce che mai come dimostra il nuovissimodiè una versione rimasterizzata e aggiornata del gioco del 2010, uscito per Nintendo Wii e 3DS, e lo dimostra appieno nel suo nuovopubblicato sul canale ufficiale del riccio blu. Diamoci quindi un’occhiata assieme e vediamo che cosa bolle in pentola per l’eroe di casa SEGA.: diamo un’occhiata alIn ...

Advertising

tuttoteKit : Sonic Colors Ultimate: è arrivato il trailer #NintendoSwitch #PC #PS4 #SEGA #SonicColorsUltimate #XboxOne #tuttotek - Multiplayerit : Sonic Colors: Ultimate, un trailer mostra tutti i miglioramenti in arrivo su console e PC - Nintendari_it : Sonic Colors: Ultimate - Nuovo video dedicato alle novità implementate - GamingToday4 : Sonic Colors: Ultimate, un trailer mostra tutti i miglioramenti in arrivo su console e PC - infoitscienza : Sonic Colors: Ultimate – HD Updates SpotlightVideogiochi per PC e console | -

Ultime Notizie dalla rete : Sonic Colors

il momento di rivisitare il passato con un nuovo remaster,Ultimate . Il gioco rivisita il titolo originale del 2010 (in particolare, la versione Wii di quel titolo), e Sega ha messo in mostra, non poco, pezzi di esso che portano al rilascio ...Non che tu non ci abbia provato, perchéGenerations che è il mio preferito, eche non a caso ritornerà in versione definitiva con: Ultimate , non sono per niente dei ...Il caro vecchio riccio blu di casa SEGA sta tornando più veloce che mai come dimostra il nuovissimo trailer di Sonic Colors Ultimate.SEGA ha pubblicato un nuovo trailer di Sonic Colors: Ultimate nel quale evidenzia tutti i miglioramenti che ha pensato per il gioco in arrivo su console e PC.. SEGA ha pubblicato un nuovo trailer di S ...