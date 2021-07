Smaltimento carcasse | occhio a dove metti i piedi

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 9 luglio 2021) Chi gira in campagna come me, sarà capitato di prendere nel polpaccio una scheggia di osso bovino. Sono bestie seppellite in modo illegale. Magari negli anni 50, quando era gradita tale pratica al legislatore. Oggi non si potrebbe. Però alcuni volontari si offrono agli allevatori per far sparire determinato bestiame. Il risparmio è notevole. Il volontario chiede 25 euro a quintale. Fare lolegale dibovine-suine ti costa 100 euro alla quintalata.il volontario li butta non è dato saperlo.