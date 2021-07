Romina Power non vive più a Cellino? Le parole della Lecciso

(Di venerdì 9 luglio 2021) Tensioni ma anche qualche divergenza d’opinione in casa Carrisi. A quanto pareavrebbe abbandonato la dependancetenuta diSan Marco doveva da tempo a causa di contrasti con l’attuale compagna dell’ex marito, Loredana. Per il momento sono solo rumors riferiti d’alcuni organi di stampa, ma sembrano essere più che su Quotidianpost.

Gesto clamoroso da parte diche ha deciso di lasciare la tenuta di Cellino San Marco: ma qual è il motivo? Al Bano Carrisi è un uomo che ama molto la famiglia. Chi lo segue e lo conosce sa che nei sogni di questo ...Albano enon sono più una coppia da tantissimi anni ma la loro storia d'amore continua a far sognare intere generazioni. Quando si pensa a loro due non scorrono nella mente le immagini di oggi ma ...A che ora gioca l'Italia domenica 11 luglio 2021 contro l'Inghilterra: orario, stadio Sì ...Albano e Romina Power non sono più una coppia da tantissimi anni ma la loro storia d’amore continua a far sognare intere generazioni. Quando si pensa a loro due non scorrono nella mente le immagini ...