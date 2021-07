Raffaella Carrà, Giancarlo Magalli lancia una bomba su di lei “Lei non voleva Fabio Fazio perchè …” (Di venerdì 9 luglio 2021) Raffaella Carrà purtroppo è venuta a mancare lo scorso lunedì 5 luglio 2021 e nella giornata di oggi si svolgeranno i funerali. La nota showgirl, conduttrice, ballerina e artista a 360° della televisione italiana è venuta a mancare purtroppo all’età di 78 anni per via di una brutta malattia che pare l’avesse colpita nell’ultimo periodo. Raffaella però aveva deciso di non rivelare la malattia ed effettivamente è stato per questo motivo che la sua morte è stata del tutto inaspettata ed ha lasciato tutti senza parole. A dare il triste annuncio è stato l’ex compagno storico di Raffaella, ovvero Sergio ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 9 luglio 2021)purtroppo è venuta a mancare lo scorso lunedì 5 luglio 2021 e nella giornata di oggi si svolgeranno i funerali. La nota showgirl, conduttrice, ballerina e artista a 360° della televisione italiana è venuta a mancare purtroppo all’età di 78 anni per via di una brutta malattia che pare l’avesse colpita nell’ultimo periodo.però aveva deciso di non rivelare la malattia ed effettivamente è stato per questo motivo che la sua morte è stata del tutto inaspettata ed ha lasciato tutti senza parole. A dare il triste annuncio è stato l’ex compagno storico di, ovvero Sergio ...

